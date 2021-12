Der Österreichische Nachhaltigkeitspodcast #17. Die Ottobahn: "On Demand ÖPNV" - eine Hängebahn mit Gondel auf Schienen über den Straßen Ihrer autoverstopften Stadt. Auch ein Fall für Graz? Im Österreichischen Nachhaltigkeitspodcast geht es heute um die Ottobahn, zu Gast der "Can Do Officer" Marc Schindler: "Eine Ähnlichkeit mit dem Begriff Autobahn ist durchaus erwünscht." Was ist die Ottobahn? Es ist eine Kabine, die über den Straßen einer Stadt schweben wird. Die Bahn ist viel günstiger als der Bau einer neuen U-Bahnstrecke. Sie können eine eigene Kabine über eine App buchen, für bis zu 4 Personen. Diese Kabine bringt Sie autonom genau an die Stelle in der Stadt, an die Sie individuell hin möchten. Und ...

