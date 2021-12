(shareribs.com) London 02.12.2021 - Für Gold geht es am Donnerstag leicht nach unten, während gleichzeitig auch der US-Dollar an Schwung verliert. Die angepasste Haltung der US-Notenbank zur Inflation belastet. Die Lage an den Märkten ist nach wie vor komplex und sorgt für einen fortgesetzt hohen Bedarf an sicheren Häfen. Der Goldpreis ist unter Druck geraten, nachdem die US-Notenbank in Aussicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...