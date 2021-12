MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Online-Immobilien-Marktplatz Scout24 (Immoscout24) will mit Dienstleistungen über das reine Anzeigengeschäft hinaus in den kommenden Jahren weiter wachsen. Hierzu gehörten etwa verbesserte Vermarktungsmöglichkeiten für Makler, die Erweiterung des Geschäfts mit der Vermittlung von Baufinanzierungen oder die beschleunigte Einführung von Mietverwaltungslösungen, teilte das Unternehmen am Donnerstag anlässlich eines Investorentages in München mit. Mit den Produkten, die der Konzern verstärkt ausrolle, decke Scout24 künftig einen deutlich größeren Markt ab.

Im kommenden Jahr will Scout24 sein Wachstum im Vergleich zu 2021 beschleunigen. Der Konzern peilt ein Plus beim Umsatz um elf bis zwölf Prozent an Das Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) soll dabei um sechs bis acht Prozent zulegen.

"Auch über das Jahr 2022 hinaus wollen wir unsere Umsatzerlöse im zweistelligen Prozentbereich steigern. Dabei wird sich das Ergebniswachstum wieder beschleunigen", ergänzte Finanzchef Dirk Schmelzer laut Mitteilung. Für dieses Jahr hatte das Management um Firmenchef Tobias Hartmann erst kürzlich ein Umsatzplus von neun Prozent angekündigt./tav/jha/