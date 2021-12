Gräfelfing (ots) -Zum Jahresende vollendet die Philip Morris GmbH die Neuausrichtung des Bereichs External Affairs. Während Maximilian Jell als Director Regulatory Strategy für die EU-Region zu Philip Morris International nach Brüssel wechselt, übernehmen Minke Wahl und Tammo Körner als Doppelspitze die Leitung des Bereichs Regulatory Affairs der Philip Morris GmbH. Gleichzeitig tritt Iris Brand die Nachfolge von Elfriede Buben an und wird Head of Corporate Responsibility & Contributions für Philip Morris in Deutschland.Wechsel nach BrüsselIm Oktober 2021 wechselte Maximilian Jell zu Philip Morris International nach Brüssel, um dort die Position des Directors Regulatory Strategy zu übernehmen. Im Rahmen seiner neuen Tätigkeit verantwortet er die Produktregulierung und Strategieentwicklung von Philip Morris International in der EU-Region.Zuletzt leitete er von November 2016 bis September 2021 den Bereich Regulatory Affairs der Philip Morris GmbH. In dieser Funktion war er verantwortlich für alle Fragen der Produktregulierung konventioneller Tabakerzeugnisse sowie für Regulierungsfragen rund um die Zulassung und Bewertung innovativer schadstoffreduzierter Produkte. 2015 und 2016 verantwortete er bereits für Philip Morris International in Brüssel den Kontakt zu den EU-Institutionen und nachgeordneten Regulierungsbehörden. Jell begann seine Karriere bei Philip Morris im Jahr 2007 nach seinem Studium Internationaler Beziehungen in München, Tübingen und Chapel Hill, USA.Doppelspitze als modernes FührungsmodellDie Nachfolge von Maximilian Jell treten Minke Wahl und Tammo Körner an. Die Neubesetzung der Abteilung Regulatory Affairs mit einer Doppelspitze ist Teil der umfassenden Transformation von Philip Morris."Im Namen des gesamten Teams von Philip Morris in Deutschland danke ich Maximilian Jell für die großartige Zusammenarbeit, in der er seine Expertise, sein Erfahrungswissen und strategische Kompetenz in vielfältigen, sehr komplexen Regulierungsvorgängen unter Beweis gestellt hat. Wir wünschen ihm alles Gute für seine neue Aufgabe in Brüssel und gemeinsame Projekte," so Claudia Oeking, Geschäftsführerin und Director External Affairs der Philip Morris GmbH. Sie betont: "Ich freue mich sehr, dass Minke Wahl und Tammo Körner den Bereich Regulatory in Zukunft als Doppelspitze führen und weiter vorantreiben werden. Mit ihren umfangreichen Erfahrungen und vielseitigen Kompetenzen ergänzen sie sich hervorragend und können so bestmöglich Synergien für die Zusammenarbeit an der Schnittstelle zu Politik und Behörden nutzen. Die Tandem-Besetzung unterstreicht, dass bei Philip Morris 'New Work' gelebte Realität ist."Minke Wahl begann im Jahr 2007 als Management-Trainee bei der Philip Morris GmbH, nachdem sie in Maastricht und Grenoble ihr Studium der Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt Europa absolviert hatte. Nach verschiedenen Stationen in den Bereichen Vertrieb und External Affairs wechselte sie 2012 in die Konzernzentrale nach Lausanne und war dort im Bereich Regulatory Affairs für die EU-Region zuständig.Tammo Körner hat 2003 als Student im dualen Studium bei Philip Morris angefangen. Seither bekleidete er verschiedene Positionen mit wachsender Verantwortung in unterschiedlichen Bereichen. So war er im Vertrieb als Key Account Manager Tabakwaren und Großhandel sowie als Leiter im Außendienst, im Marketing im Brand Management und im Bereich Finanzen als Manager Business Planning, Strategie und Data Intelligence, zuletzt im Bereich Consumer Experience als Manager Acquisition tätig.Wahls Expertise in den regulatorischen Themen und Körners langjährige strategische Erfahrung bringen den richtigen Mix für die Doppelspitze der Abteilung Regulatory Affairs.Neue Perspektiven für unternehmerische VerantwortungIris Brand übernimmt die Nachfolge von Elfriede Buben für den Bereich Corporate Responsibility. Sie wird Fragestellungen des Corporate Citizenship der Philip Morris strategisch weiterentwickeln und die Verantwortung für die Philip Morris Stiftung (https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.philipmorris-stiftung.de%2F&data=04%7C01%7Csebastian.vahlbrock%40mslgroup.com%7Cf164d0cd363c44904f3408d9b59276b0%7Cd52c9ea17c2147b182a333a74b1f74b8%7C0%7C0%7C637740463302661881%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HgS3sMqYi7r%2Fg75v1KSiIY14BvSsCvYXWxR8psQ6DaA%3D&reserved=0)übernehmen.Hierzu gehört die Federführung des Kunst- und Kulturförderpreises The Power of the Arts. Mit dem Preis unterstützt die Philip Morris GmbH Projekte, die sich mittels Kunst und Kultur für eine offene, integrative und inklusive Gesellschaft einsetzen. Schließlich übernimmt Brand die Verantwortung für den im Jahr 2021 erstmals ausgelobten Award Power for Democracy, mit dem die Philip Morris GmbH Projekte und Organisationen auszeichnet, die sich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung engagieren und die Stärkung liberaler Gesellschaftsstrukturen zum Ziel haben."Ich freue mich, dass Iris Brand mit ihrer Expertise, ihrem Engagement und ihrem Enthusiasmus unseren Einsatz auf dem Gebiet Corporate Responsibility & Contributions fortführen und neue Akzente setzen wird. Dieser Bereich unterstreicht die Ernsthaftigkeit, mit der wir unsere unternehmerische Verantwortung als Teil der Gesellschaft wahrnehmen und ausfüllen",sagt Claudia Oeking.Brand ist seit Januar 2018 bei der Philip Morris GmbH tätig und hatte zuvor die Leitung des Bereichs Corporate Communications inne. Vor ihrer Tätigkeit bei Philip Morris Deutschland war Brand als Kommunikationsleiterin bei Mars und Bel in München und Paris tätig. In diesen Positionen sammelte sie bereits Erfahrung im Bereich Corporate Responsibility. Brand studierte Sprach-, Kultur- und Literaturwissenschaften an der Universität Würzburg und Kommunikationswissenschaften an der Deutschen Presseakademie der Quadriga in Berlin.Elfriede Buben hat sich im Februar diesen Jahres nach 35 Jahren bei der Philip Morris GmbH in die lange geplante passive Phase der Altersteilzeit verabschiedet. Während ihrer Laufbahn im Unternehmen hatte sie verschiedene Funktionen im Finanzbereich sowie bei External Affairs inne. Zuletzt übernahm sie im Jahr 2016 den neu geschaffenen Bereich Corporate Responsibility & Sustainability. Hier schuf sie unter anderem den mit 200.000 Euro dotierten Kulturförderpreis "The Power of the Arts", der sich für eine offene, integrative und inklusive Gesellschaft einsetzt.Über Philip Morris International Inc. (PMI)PMI ist ein international führendes Tabakunternehmen, das außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika tätig ist.Über die Philip Morris GmbHDie 1970 in Deutschland gegründete Philip Morris GmbH ist ein Unternehmen von Philip Morris International Inc. (PMI). Mit einem Marktanteil von 39 Prozent im Jahr 2020 ist das Unternehmen bereits seit 1987 Marktführer auf dem deutschen Zigarettenmarkt.Für weiteres bzw. hochauflösendes Bildmaterial wenden Sie sich bitte direkt an den unten angegebenen Pressekontakt.Pressekontakt:Philip Morris GmbHPressestelleTel.: +49 89 7247 2275E-Mail: Presse.PMG@pmi.comWebsite: pmi.berlinTwitter: @PhilipMorrisDEWeitere Informationen finden Sie unter www.pmi.comOriginal-Content von: Philip Morris GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37922/5089150