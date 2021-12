Die Zahl der Amerikaner, die in der am 27. November zu Ende gegangenen Woche Arbeitslosenunterstützung beantragten, lag bei 0,222 Millionen, verglichen mit 0,194 Millionen in der Vorwoche. Der heutige Wert lag unter den Markterwartungen von 0,240 Millionen. Die Zahl der Folgeanträge, die den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung um eine Woche hinterherhinkt, sank von 2,063 Millionen auf 1,956 Millionen, während Analysten einen Rückgang auf 2,000 Millionen erwartet hatten. EURUSD fiel nach ...

