In ihrem jüngsten Bericht geht die Internationale Energieagentur von einem Wachstum der weltweiten Photovoltaik-Nachfrage um 17 Prozent in diesem Jahr aus. Insgesamt werden wohl neue Erneuerbaren-Anlagen von insgesamt 290 Gigawatt zugebaut.Die Internationale Energieagentur IEA hat in dieser Woche ihren Bericht "Renewables 2021 - Analysis and forecasts to 2026" vorgelegt. Darin dokumentiert ist die Annahme eines starken weiteren Wachstums des globalen Photovoltaik-Marktes. Nach Einschätzung der IEA wird er in diesem Jahr um 17 Prozent ansteigen und den Rekordzubau von fast 160 Gigawatt erreichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...