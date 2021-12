DJ Bund und Länder beschließen schärfere Maßnahmen gegen vierte Corona-Welle

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bund und Länder haben Bund zur Eindämmung der vierten Corona-Welle eine bundeseinheitliche Verschärfung von Maßnahmen beschlossen. Dazu zählen die Wiedereinführung einer Maskenpflicht an Schulen, umfangreiche Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte auch bei privaten Zusammenkünften, eine Ausweitung der "2G"-Regel auf den Einzelhandel sowie Einschränkungen für Großveranstaltungen.

Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte, "dass die Lage in unserem Land ernst ist, was die Corona-Pandemie anbelangt. Deswegen haben wir heute von einem Akt der nationalen Solidarität gesprochen". Im Einzelhandel soll demnach die 2G-Regel, nach der nur Geimpfte und Genesene Zugang haben, bundesweit inzidenzenunabhängig ausgeweitet werden, außer in Geschäften des täglichen Bedarfs. Ergänzend soll mit einer "2G-plus"-Regelung etwa ein aktueller Test vorgeschrieben werden können.

An Schulen gilt wieder eine Maskenpflicht. Bundesweit gilt auch 2G bei Freizeitveranstaltungen, und es wurden laut Merkel Einschränkungen für Großveranstaltungen beschlossen. Bei einer Inzidenz von über 350 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen sollen ihr zufolge zudem Clubs und Diskotheken schließen müssen. Zudem wird es Silvester erneut ein Böllerverbot geben, wie der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ergänzte.

Der geschäftsführende Vizekanzler und designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verteidigte die 2G-Regel im Handel. "Ich glaube, dass das richtig und notwendig ist", sagte er. Zudem zeigte er sich mit Blick auf die Beratungen "froh, dass in dieser schwierigen Lage der Schulterschluss funktioniert".

