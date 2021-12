Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Sonntag, 9. Dezember 2021, 00.45 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel SchröckertSteven Gätjen und Silke Schröckert sprechen über die neue Serie "In 80 Tagen um die Welt", eine Adaption des Klassikers von Jules Verne. Die Hauptrolle spielt der Schotte David Tennant.Anschließend vergleichen Anne Wernicke und Daniel Schröckert die Auftakt-Filme zweier berühmter Kino-Franchise: Peter Jacksons "Der Herr der Ringe - Die Gefährten" von 2001 und Denis Villeneuves "Dune", dessen erster Teil dieses Jahr in die Kinos kam.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF/KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5089283