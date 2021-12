Kalbach (ots) -RENSCH-HAUS aus Kalbach-Uttrichshausen wurde zum Ende des laufenden Geschäftsjahres 2021 erneut von der Creditreform mit dem Bonitätszertifikat "CrefoZert (https://www.rensch-haus.com/blog/ausgezeichnete-bonitaet-fuer-rensch-haus)" ausgezeichnet. Creditreform bestätigt mit dem Zertifikat die außergewöhnliche gute Bonität von RENSCH-HAUS und schafft somit Kunden und Lieferanten eine fundierte Vertrauensgrundlage für eine erfolgreiche, reibungslose Zusammenarbeit.Die Prüfungen, die zu einem sicheren Bonitätszeugnis führen, erfolgen bei der Creditreform durch eine marktübliche, professionelle Jahresabschlussanalyse durch die Creditreform Rating AG, eine der in Europa führenden Ratingagenturen. Zur weiteren Urteilsbildung kommen aktuelle Bonitätsinformationen aus der Creditreform Wirtschaftsdatenbank sowie branchenspezifische Einschätzungen zur aktuellen Situation und den Zukunftsperspektiven des Unternehmens. Dazu führt RENSCH-HAUS entsprechende Nachweise und Analysen.Ausdrücklich bestätigt das "CrefoZert" der Creditreform AG eine gute bis ausgezeichnete Unternehmensbonität und eine ebenfalls gute bis sehr gute Bilanzbonität. Aus allen Prüffaktoren ergeben sich zuverlässige, belastbare Ergebnisse zu Fragen des Insolvenzrisikos und fristgerechten Zahlungsverpflichtungen.Verliehen wird das Zertifikat an Unternehmen, die eine gute bis ausgezeichnete Unternehmensbonität sowie insbesondere eine gute bis sehr gute Bilanzbonität besitzen. Betrachtet wird ebenso das Insolvenzrisiko des Unternehmens sowie dessen Fähigkeit, Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.RENSCH-HAUS unterzieht sich der aufwendigen, freiwilligen Prüfung durch die Creditreform Rating AG seit vielen Jahren und weist eine durchgängige, außergewöhnlich gute Bonität nach. Das Zertifikat ist ein Jahr gültig.Dirk Wolschke, Geschäftsführer von RENSCH-HAUS: "Sicherheit und Vertrauen sind die Basis unserer Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten. Das gilt bei RENSCH-HAUS seit 145 Jahren und in Zukunft."RENSCH-HAUS (http://www.rensch-haus.com) mit Sitz in Kalbach-Uttrichshausen versteht sich als Haus-Manufaktur mit Produktion ausschließlich in Deutschland. Als Familienunternehmen mit über 250 Mitarbeitern in fünfter Generation feiert das Unternehmen im Jahre 2021 sein 145. Jubiläum. Als einer der führenden Anbieter moderner, energieeffizienter Ein- und Zweifamilienhäuser bildet RENSCH-HAUS als anerkannter Ausbildungsbetrieb in verschiedenen Berufen aus.Pressekontakt:RENSCH-HAUS GMBHMelanie RützelMottener Straße 1336148 Kalbach-UttrichshausenTelefon 09742 91-203m.ruetzel@rensch-haus.comOriginal-Content von: RENSCH-HAUS GMBH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135264/5089348