Germering (ots) -Eine Englisch-Lektion über New York City, die direkt in die Straßen der Millionenmetropole führt, erlebten Schülerinnen und Schüler der Wilhelm von Humboldt Online Privatschule, des Willibald-Gymnasiums in Eichstätt und des Gymnasiums Beilngries. Im Rahmen des Englischunterrichts mit der Lernsoftware BRAINIX folgten sie ihrem Lehrer per Handykamera durch das reale New York.Der Englischlehrer Nico Jacobi lebt in New York und unterrichtet an der Online Privatschule mit der Lernsoftware BRAINIX, mit der die Schülerinnen und Schüler interaktiv die englische Sprache lernen und die englischsprachige Welt erkunden. Ausgangspunkt zum Kennenlernen der USA ist die Grand Central Station in New York City. Von dort nahm Jacobi die per Videokonferenz zugeschalteten Kinder der Online-Schule sowie der sechsten Klassen des Willibald-Gymnasiums und des Gymnasiums Beilngries per Handykamera mit auf den Time Square. Die Schülerinnen und Schüler fragten mit den gerade in BRAINIX gelernten Adjektiven und Steigerungsformen nach dem "tallest building" oder - beim Gang durch einen Laden - nach den "best sweets". Per Handykamera und Dialog lernten sie aus erster Hand das Lebensgefühl in der Millionenmetropole kennen."Ein virtueller Outdoor-Sprachlehrgang par exellence", sagt Dr. Sandra Stadler-Heer, Lehrerin für Englisch am Willibald-Gymnasium, die sich mit ihrer sechsten Klasse der Initiative ihres Kollegen von der Online-Schule anschloss. "Mit BRAINIX lernen unsere Schülerinnen und Schüler durch Storytelling, wie etwa einer Reise durch die USA. Zusätzlich zum multimedialen Erleben mit der Lernsoftware noch die Möglichkeit zu bekommen, sich durch das reale New York führen zu lassen und Fragen im Rahmen einer Online-Reiseführung stellen zu können, war eine tolle (Sprachlern-)Erfahrung für meine Klasse."Weitere Info zur Stiftung Digitale Bildung und zu BRAINIX: https://www.digi-edu.org/brainixPressekontakt:Friedrich KoopmannStiftung Digitale BildungBirkenweg 34b82110 GermeringTel.: 0172 / 3248423E-Mail: friedrich.koopmann@digi-edu.orgOriginal-Content von: Stiftung Digitale Bildung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150662/5089362