DJ MÄRKTE EUROPA/Schwach - Technikaktien leiden unter Apple-Warnung

FRANKFURT (Dow Jones)--An Europas Börsen dominieren auch am Donnerstagnachmittag die Minuszeichen vor den Kursen. Allerdings konnten die Verluste mit der freundlichen ,Eröffnung an der Wall Street zumindest leicht eingegrenzt werden. Der DAX verliert 1,3 Prozent auf 15.275 Punkte und notiert damit wieder unter die 200-Tagelinie bei 15.410. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 1,5 Prozent auf 4.112 Punkte nach.

Belastend wirken nicht nur die anhaltenden Unsicherheiten wegen der Cornavirusvariante Omikron, sondern auch eine von Bloomberg berichtete Warnung von Apple an seine Zulieferer über eine geringere Nachfrage nach dem iPhone 13. Keine Akzente setzen die stark gestiegenen Erzeugerpreise in der Eurozone. Während die US-Notenbank das Thema Inflation zunehmend ernst nimmt und geldpolitisch darauf reagieren will, ist eine entsprechende Wende bei der EZB bislang nicht erkennbar.

Der Stoxx-Subindex der Ölwerte hält sich mit einem Minus von 0,5 Prozent vergleichsweise gut, obgleich auf dem virtuellen Opec+-Treffen beschlossen wurde, an der geplanten Förderausweitung um 400.000 Barrel pro Tag ab Januar festzuhalten. Im Vorfeld hatte es Spekulationen, dass die Organisation nach dem Ölpreisverfall und wegen des Omikron-Virus die Ausweitung aussetzen würde. Die zuvor noch festeren Ölpreise liegen mittlerweile bis zu 1 Prozent im Minus.

Thyssenkrupp mit Kapitalmarkttag

Die angebliche Warnung von Apple drückt insbesondere die Kurse im Technologiesektor, in dem sich auch diverse Zulieferer tummeln. Infineon geben 4,4 Prozent nach, STMicro 6,4 und AT&S 4,1 Prozent. Für die Apple-Aktie selbst geht es um 2,9 Prozent nach unten. Der Subindex Technologie verliert 3,5 Prozent und ist damit das Schlusslicht, noch hinter den besonders Omikron-empfindlichen Reise- und Freizeitaktien.

Thyssenkrupp fallen um 3,6 Prozent, obwohl das Unternehmen auf seinem Kapitalmarkttag mit einem Margenziel aufwartete, das über den kursierenden Konsensschätzungen liegt.

Wacker leiden weiter unter fallenden Polysilizium-Preise

Positiv werden Ausblick und Ziele des französischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern Safran (-0,1%) im Handel eingeschätzt. Gegen die wenig veränderte Tagestendenz bei den europäischen Fluglinienaktien fallen Air France mit einem größeren Minus von 1,3 Prozent auf. Grund hierfür könnte ein Reuters-Bericht sein, wonach die französische Fluggesellschaft erwägen soll, wegen der Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit Omikron die geplante Kapitalerhöhung zu verschieben. Mit den Einnahmen sollte die Verschuldung reduziert und Staatshilfen zurückgezahlt werden.

Wacker Chemie setzen ihren über zweiwöchigen Abwärtstrend fort und geben um 2,1 Prozent nach. Grund sei der Verfall der Polysilizium-Preise, heißt es. Die Marktbeobachter von PVinsights schreiben sogar von einem "Solar Collapse". Als Grund führen sie an, dass große Marktakteure ihre Käufe stornierten, weil sie mit Abschreibungen auf ihre Lagerbestände zu kämpfen hatten.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.106,64 -1,7% -72,51 +15,6% Stoxx-50 3.623,97 -1,2% -42,40 +16,6% DAX 15.253,70 -1,4% -218,97 +11,2% MDAX 33.743,36 -1,7% -586,17 +9,6% TecDAX 3.781,86 -2,4% -94,66 +17,7% SDAX 16.227,85 -2,0% -328,57 +9,9% FTSE 7.126,67 -0,6% -42,01 +11,0% CAC 6.790,84 -1,3% -91,03 +22,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,38 -0,03 +0,20 US-Zehnjahresrendite 1,43 +0,03 +0,51 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:19 Uhr Mi, 17:38 % YTD EUR/USD 1,1336 +0,2% 1,1329 1,1326 -7,2% EUR/JPY 127,97 +0,2% 128,56 127,89 +1,5% EUR/CHF 1,0419 +0,0% 1,0423 1,0417 -3,6% EUR/GBP 0,8512 -0,1% 0,8505 0,8507 -4,7% USD/JPY 112,89 +0,1% 113,48 112,90 +9,3% GBP/USD 1,3317 +0,3% 1,3321 1,3313 -2,6% USD/CNH (Offshore) 6,3749 +0,0% 6,3677 6,3686 -2,0% Bitcoin BTC/USD 56.687,77 -1,2% 57.380,01 57.380,01 +95,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,23 65,57 -0,5% -0,34 +37,4% Brent/ICE 68,69 68,87 -0,3% -0,18 +36,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.767,91 1.780,92 -0,7% -13,02 -6,9% Silber (Spot) 22,39 22,38 +0,1% +0,02 -15,2% Platin (Spot) 940,68 936,00 +0,5% +4,68 -12,1% Kupfer-Future 4,28 4,25 +0,8% +0,03 +21,5%

December 02, 2021 10:19 ET (15:19 GMT)

