Schon lange fiebern die Anleger der Valneva-Aktie auf eine Zulassung des Totimpfstoffes hin. Nun kommt neuer Schwung in das Verfahren, wie die europäische Arzneimittelagentur verkündet. EMA startet Überprüfung Der Impfstoff von Valneva wird beschleunigt von der EMA geprüft. Die europäische Arzneimittelbehörde verkündete am heutigen Donnerstag in einer Pressemitteilung, dass eine fortlaufende Überprüfung (rolling review) von VLA2001, dem von Valneva ...

Den vollständigen Artikel lesen ...