Ein Update für das Ethereum-Netzwerk soll das Problem der steigenden Gaspreise schon kurzfristig beseitigen. Wie immer gibt es auch Kritik an dem Vorschlag. Es ist Ethereum-Erfinder Vitalik Buterin selbst, der mit dem EIP-4488 ein Netzwerk-Upgrade vorschlägt, dass die steigenden Gaspreise im Netzwerk begrenzen soll. Im Forum "Ethereum Magicians" führt Buterin aus, dass das Update die "Gas Fees für Transaktions-Calldaten verringern" und "ein Limit für die Anzahl an Calldaten, die sich in einem Block befinden können, setzen" könnte. Mehr zum ...

