Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der Staatsanleihen wiesen vor dem Hintergrund der neuen Covid-19 Variante Omikron in den vergangenen Tagen einen Abwärtstrend auf, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Zehnjährige Bunds würden derzeit bei -0,35% rentieren, die Pendants aus den USA bei 1,44%. Die Aktienmärkte seien bei Bekanntwerden der neuen Variante ebenfalls kräftig unter Druck geraten, kurz, es herrsche Risk-Off-Stimmung. Allerdings wisse man auch weiterhin nicht, wie ansteckend das Virus sei und ob die vorhandenen Impfstoffe gegen diese neue Virusvariante an Effektivität verlieren würden. Die Chefs von Moderna und von BioNTech hätten sich diese Woche dazu geäußert. ...

