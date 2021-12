Das zur Zeit am meisten gespielte Thema am Kryptomarkt ist der Bereich Metaverse und Gaming. Seit der Ankündigung von Facebook, einen Fokus auf das Metaverse zu legen und sich von Facebook in Meta Platforms umzubenennen, werden am Kryptomarkt verstärkt Coins aus diesem Bereich hochgejubelt. Von Gerd Weger

Den vollständigen Artikel lesen ...