Die Cleen Energy AG übernimmt die Assets der deutschen Ravolta GmbH, einen seiner wichtigsten Vorlieferanten, wie Cleen Energy mitteilt. Die Partnerfirma ist auf die Projektierung und den Bau von PV-Großprojekten spezialisiert. Noch im Dezember wird die Cleen Energy AG sämtliche Mitarbeiter, Anlagen und akquirierte Aufträge (rund 5,8 MWp in Deutschland) um 1 Million Euro erwerben und in eine neue deutsche Tochter integrieren. "Gemeinsam mit dem Team von Ravolta können wir nächstes Jahr unsere Internationalisierung vorantreiben und Projekte bspw. in Kroatien, Italien und Dubai entwickeln. Ravolta hat in der Vergangenheit bereits Anlagen in der Größe von bis zu 50 MWp projektiert und realisiert und komplettiert die Kompetenz der Cleen Energy, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...