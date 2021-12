Bern (ots) -Die Generalversammlung der Europäischen Rundfunkunion (EBU) hat am Donnerstagabend Gilles Marchand, Generaldirektor der SRG SSR, im Exekutivrat der EBU gewählt. Es ist seine dritte Amtszeit im renommierten Gremium.Neben Präsidentin Delphine Ernotte Cunci von France Télévisions und Vizepräsident Petr Dvorák, Generaldirektor des Tschechischen Fernsehens, bilden weitere neun hochrangige europäische Medienvertreter des Service-Public-Bereichs den neuen Vorstand. Der Exekutivrat der EBU ist mit der Umsetzung der EBU-Strategie sowie der allgemeinen Politik betraut. Nebst Gilles Marchand (SRG-Generaldirektor) wurden an der 87. Generalversammlung der EBU in Genf Tim Davie (Director-General BBC) und Marinella Soldi (Präsidentin Rai) neu in den Vorstand der EBU gewählt.SRG-Generaldirektor Gilles Marchand zu seiner Wahl: "Ich fühle mich geehrt über das Vertrauen der Generalversammlung und der anderen europäischen Service public-Entscheidungsträgern. Dies ist vor allem eine Anerkennung der Arbeit der SRG in der Schweiz und international. Es ist wichtig, dass die SRG ihre Ideen und Lösungen mit den besten öffentlichen Medienhäusern der Welt vergleichen kann und weiterhin dazu beitragen kann, die Gesellschaft mit qualitativ hochwertigen Medienangeboten zu einen."Weltweit grösste AllianzDie EBU ist die weltweit grösste Allianz öffentlich-rechtlicher Medienhäuser mit 115 Mitgliedern aus 56 Ländern und 31 Mitgliedern auch in Asien, Afrika und Amerika. Insgesamt sind rund 2000 Radio-, TV- und Onlineangebote in rund 160 Sprachen darin vereint. So werden gemeinsam die Werte des Service public hochgehalten, beispielsweise Premium-Inhalte aus News, Kultur und Unterhaltung (wie der Eurovision Song Contest) getauscht, im Bereich Technologie, Weiterbildung und Marktanalyse zusammengearbeitet und auch Rechte im Sportbereich verhandelt. Die Schweiz ist Gründungsmitglied (1925) der Vorgängerorganisation IBU und seit 1950 Mitglied der EBU, der Hauptsitz ist in Genf.Mehrere Mitarbeitende der SRG wurden von den Mitgliedern der EBU in verschiedene Gremien der Allianz gewählt, unter anderem in die Gremien TV, Radio, Online, News, Technik, Sport und International Broadcasting.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSREdi Estermannmedienstelle.srg@srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100882195