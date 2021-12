Winterthur (awp) - Das Industrieunternehmen Burckhardt Compression kauft die Firma Mark van Schaick BV mit Sitz in Rotterdam. Die Gesellschaft habe zuletzt mit 27 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 9 Millionen Franken erzielt, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Mit dem Zukauf werde das Servicegeschäft in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...