Südostasiens größter Fahr- und Essenslieferdienst Grab debütiert nach dem weltgrößtem Spac-Deal an der Wall Street.Die seit Donnerstag unter dem Tickerkürzel "GRAB" an der New Yorker Technologiebörse NASDAQ erhältlichen Aktien des Unternehmens fielen bei der Premiere zunächst deutlich. Im frühen US-Handel notierte der Kurs zuletzt bei 8,70 Dollar und lag damit mit mehr als 21 Prozent im Minus.Grab hatte im April angekündigt, über die Verschmelzung mit einer sogenannten Special Purpose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...