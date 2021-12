Daimler und BMW stark, DAX unentschlossen, Delivery Hero und Zalando schwach. Das waren die Headlines des Tages an der Börse. DAX heute unentschlossen Die Voraussetzungen zum heutigen Handel waren sehr gemischt. Dominierte doch die Erholung am Mittwoch zunächst den Handel mit starken Aufschlägen, doch später am Abend erneut der Abgabedruck. ...

