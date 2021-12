London (ots/PRNewswire) -Der vegane Puder ist in 10 Farbtönen erhältlich und kaschiert leicht Grautöne mit natürlich wirkender AbdeckungDie preisgekrönte Marke eSalon für individuelle Haarfarben stellt den neuen Conceal & Cover-Ansatzkaschierer in Puderform in 10 klassischen Farbtönen vor, der nahtlose und bequeme Nachbesserungen zwischen den Haarfärbungen ermöglicht. Die Formel für dieses farbsichere Produkt, den Neuzugang der umfangreichen professionellen Haarpflege-Reihe des Unternehmens, wurde in Zusammenarbeit mit dem Expertenteam von eSalon aus Kosmetikchemikern und lizenzierten Koloristen entwickelt.Der Conceal & Cover Root Powder (26 GBP) ist leicht und bequem und einfach anzuwenden. Der vegane Puder verwendet fein gemahlene Mikropigmente, die für eine gut Abdeckung sorgen, und ist mit pflegendem und schützendem Paranussöl und Vitamin E angereichert.Die kompakte Puderdose enthält einen doppelseitigen Pinsel, mit dem Sie kleine Bereiche mühelos ausbessern oder schnell auf größere Bereiche auftragen können, perfekt für die einfache Anwendung bei hartnäckigen Grautönen und für den Haaransatz. Zudem kann der Puder auch für die Augenbrauen verwendet werden. Die kompakte Verpackung enthält außerdem einen praktischen Spiegel und passt bequem in Ihre Handtasche, sodass Sie auch unterwegs ganz einfach etwas Farbe auftragen können.Das umfangreiche Farbportfolio ist so konzipiert, dass es mit allen beliebten klassischen Haarfarben wie Hellblond, Dunkelblond, Rot, Kupfer, Rotblond, Hellbraun, Mittelbraun, Dunkelbraun, Schwarzbraun und Schwarz verschmilzt. Der Conceal & Cover Root-Puder ist in den meisten europäischen Ländern erhältlich, unter anderem in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien."Unser neuer Ansatzpuder ist ideal für alle Haartypen und -strukturen und hat ein seidig mattes Finish, klebt nicht, lässt sich bestens mit der Farbe vermischen und hält so bis zur nächsten Haarwäsche", erklärt Leianna Hillo, Lead Hair Colourist bei eSalon. "Um ihn noch haltbarer zu machen, können Sie ihn einfach mit Ihrem Lieblings-Haarspray fixieren."Weitere Informationen und das Shopping-Angebot finden Sie auf https://www.esalon.co.uk/products.Informationen zu eSaloneSalon ist eine vollständig maßgeschneiderte professionelle Haarfarbe für zu Hause, die auf Bestellung angefertigt und mit allem, was sie zum Färben zu Hause benötigen, direkt an die Kunden geliefert wird. eSalon hat über 286.000 einzigartige Farbkombinationen entwickelt und bis dato mehr als 11 Millionen Bestellungen in Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland versandt. Das gesamte Haarpflegesortiment von eSalon ist nach dem Leaping Bunny-Programm als tierversuchsfrei zertifiziert. Colorsmith wurde im Juni 2020 in den USA eingeführt und im Juni 2021 auf Europa ausgeweitet. Im Januar 2021 führte das Unternehmen das personalisierbare Haarpflegeprogramm AURA ein.Pressekontakt:Samantha Preecesamantha@sp-communications.co.ukFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1700853/CC_RootPowder_Soona_ATX20393_retouched_v1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1246237/eSalon_Logo.jpgOriginal-Content von: eSalon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153324/5089487