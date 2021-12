DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 3. Dezember

=== *** 07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Ergebnis 4Q (10:00 digitale Jahres-PK), Hamburg *** 07:30 DE/Allianz SE, Capital Markets Day (virtuell) mit Strategie-Update *** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm 09:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme am Online-Q&A bei einer Reuters-Next-Veranstaltung *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 55,0 zuvor: 52,4 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,2 1. Veröff.: 58,2 zuvor: 56,6 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,4 1. Veröff.: 53,4 zuvor: 52,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,6 1. Veröff.: 56,6 zuvor: 54,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 55,8 1. Veröff.: 55,8 zuvor: 54,2 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,5 1. Veröff.: 58,6 zuvor: 59,1 *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +573.000 gg Vm zuvor: +531.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,5% zuvor: 4,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,40% gg Vm zuvor: +0,36% gg Vm *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,1 1. Veröff.: 57,0 zuvor: 58,7 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 65,0 Punkte zuvor: 66,7 Punkte *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 18:00 EU/Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), Veröffentlichung Risk Assessment Report und Transparency Exercise für Banken *** 22:05 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse *** - DE/Pkw-Neuzulassungen November - SE/Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Abschluss Treffen der Außenminister (seit 2.12.), Stockholm - EU/Ratingüberprüfungen für Italien (Fitch), Russland (Fitch und Moody's), Schweden (Fitch), Slowenien (Fitch), Türkei (Moody's) ===

