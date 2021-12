Aktien: Pharmawert: 20 Blockbuster auch ohne Corona

Anzeige / Werbung

Durch organisches Wachstum inklusive entsprechender Investitionen will der Schweizer Pharmakonzern Novartis sein Pharmageschäft stärken. Die Novartis-Aktie fällt allerdings deutlich.

Bis zu 20 Therapien mit einem Umsatzpotenzial von mehr als einer Mrd. Dollar pro Jahr hat Novartis in seiner Entwicklungspipeline. Die sogenannten Blockbuster könnten bis 2026 zugelassen werden. Der Pharmakonzern will so in der Pharmasparte in den Jahren 2020 bis 2026 durchschnittlich um mehr als 4 Prozent jährlich wachsen.

Mehr als 5 Prozent sollen es sein, sollte das Herzmittel Entresto erst nach 2026 seine Marktexklusivität verlieren. Im Geschäft mit den patentgeschützten Medikamenten soll die um Sonderfaktoren bereinigte Gewinnmarge im hohen 30-Prozent-Bereich liegen. Novartis geht davon aus, dass neue Medikamente und in der Entwicklung steckende Arzneien die geschätzte Umsatzlücke von neun Mrd. Dollar durch Generika bis 2026 mehr als ausgleichen werden.

Vorrang hätten Investitionen in das organische Geschäft. Das Unternehmen verpflichte sich zudem zu einer "starken und wachsenden" Dividende. Danach folgen auf der Prioritätenliste wertsteigernde Ergänzungsakquisitionen und mögliche Aktienrückkäufe.

Novartis-Aktie bildet Boden aus

Die Aktie von Novartis steckt allerdings in einem mittelfristigen Abwärtstrend, stabilisiert sich aber leicht bei rund 80 Franken. Der MACD (Momentum) fällt aktuell wieder und belastet den Titel. Ein Test der Unterstützung bei 77 CHF erscheint daher möglich. Die charttechnische Situation bessert sich erst, wenn der Widerstand bei 85 CHF wieder überschritten wird.

