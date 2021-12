News von Trading-Treff.de DAX wartet ab - wir sahen keine klare Tendenz am zweiten Dezembertag im Markt und haben damit einen ruhigen Wochenausklang vor uns? DAX-Start in den Dezember verdaut Nach der starken Tageskerze zum Dezemberstart kam nicht viel nach. Bereits am Abend wurde das Niveau abverkauft. Gestern erfolgte darauf erneut ein Richtungswechsel. Von Kurslücken eingekreist startete der DAX somit ohne klare Tendenz und hat dieses Verhalten ...

