MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Finnland pausiert das Geschäft an den Finanzmärkten wegen des Unabhängigkeitsfeiertags.

TAGESTHEMA I

Die Lage am US-Arbeitsmarkt dürfte sich im November weiter verbessert haben. Volkswirte erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft gegenüber dem Vormonat um 573.000 zugenommen hat. Im Oktober hatte der Zuwachs 531.000 betragen. Für die Arbeitslosenquote wird ein Rückgang auf 4,5 (Oktober: 4,6) Prozent prognostiziert. Die US-Wirtschaft hat derzeit Probleme, ausreichend Arbeitskräfte zu rekrutieren, weil viele Amerikaner während der Corona-Krise aus der Erwerbsbevölkerung ausgeschieden sind. Die Ursachen sind nicht völlig klar, sicher ist aber, dass dieser Zustand zu einem kräftigen Anstieg der Löhne geführt hat. Für November wird ein Zuwachs von 0,4 Prozent erwartet. Die Arbeitsmarktdaten sind auch insofern relevant, als US-Notenbankchef Jerome Powell bei zwei Auftritten in dieser Woche auf die robuste Konjunktur und die hohe Inflation hingewiesen hatte, und deswegen eine Diskussion über eine bechleunigte Straffung der Geldpolitik für angemessen hält. Allerdings deuteten zeitnahe Konjunkturdaten eine zunehmende Dynamik im Erhebungszeitraum des Arbeitsmarktberichts an, was wiederum für eine stärkere Beschäftigungsentwicklung im November spräche. In der Summe könnten sich beide Effekte aufheben. Die Deka-Experten sagen einen Zuwachs von 530.000 Jobs voraus.

TAGESTHEMA II

Die Übernahmen von Hella und Zooplus dürften den Abstieg beider Aktien aus dem MDAX nach sich ziehen wegen zu geringer Marktkapitalisierungen als Folge verringerter Streubesitze. Die beiden Titel dürften dann in den SDAX wechseln. Als potenzielle Nachrücker in den MDAX gelten Deutsche Wohnen, Shop Apotheke und Sixt, wobei Shop Apotheke laut Indexexperten aktuell leicht die Nase vorn haben dürften. Änderungen im Leitindex sind nicht zu erwarten. Angekündigt werden die Entscheidungen am Abend nach 22.00 Uhr. Für ein Aufrücken in den SDAX werden neben der seit September börsennotierten Continental-Tochter Vitesco auch Heidelberger Druck und GFT Chancen eingeräumt. Gewackelt in dem Kleinwerteindex haben zuletzt vor allem die Plätze von Westwing und Home24, aber auch von Baywa.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Ergebnis 4Q

(10:00 digitale Jahres-PK), Hamburg

07:30 DE/Allianz SE, Capital Markets Day (virtuell) mit

Strategie-Update

DIVIDENDENABSCHLAG

KWS Saat 0,80 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Industrieproduktion Oktober ROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 55,0 zuvor: 52,4 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,2 1. Veröff.: 58,2 zuvor: 56,6 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,4 1. Veröff.: 53,4 zuvor: 52,4 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,6 1. Veröff.: 56,6 zuvor: 54,6 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 55,8 1. Veröff.: 55,8 zuvor: 54,2 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,5 1. Veröff.: 58,6 zuvor: 59,1 - EU 11:00 Einzelhandelsumsatz Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm - US 14:30 Arbeitsmarktdaten November Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +573.000 gg Vm zuvor: +531.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,5% zuvor: 4,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,40% gg Vm zuvor: +0,36% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit November (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,1 1. Veröff.: 57,0 zuvor: 58,7 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 65,0 Punkte zuvor: 66,7 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie Oktober PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.336,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.575,50 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.973,50 -0,1% Nikkei-225 27.918,85 +0,6% Schanghai-Composite 3.596,43 +0,6% +/- Ticks Bund -Future 172,78 +6 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.263,11 -1,4% DAX-Future 15.340,00 +1,2% XDAX 15.345,01 +1,2% MDAX 33.774,43 -1,6% TecDAX 3.773,22 -2,7% EuroStoxx50 4.108,02 -1,7% Stoxx50 3.626,34 -1,1% Dow-Jones 34.639,79 +1,8% S&P-500-Index 4.577,10 +1,4% Nasdaq-Comp. 15.381,32 +0,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,72 +14

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Die europäischen Aktienmärkte werden am Freitag zur Eröffnung zunächst leicht im Plus erwartet. So stellt IG den DAX am Morgen bei 15.325 Punkten nach einem Schluss bei 15.263 am Vortag. Dabei ist zu erwarten, dass die volatile Seitwärtsbewegung weiter anhält. Die Marken sind dabei auf der Unterseite die runde 15.000er und auf der Oberseite der Widerstand bei 15.540 Zählern. Der wichtigste Termin des Tages ist der US-Arbeitsmarkbericht um 14.30 Uhr, der nach Einschätzung von Ulrich Stephan, Anaegestratege bei der Deutschen Bank, viel Überraschungspotenzial beinhaltet. Vor der Sitzung der US-Notenbank in der übernächsten Woche komme diesen Zahlen besondere Bedeutung zu. Nach 531.000 neu besetzten Stellen im Oktober erwarten Volkswirte weitere 546.000 Stellen im November. Positive Überraschungen könnten dabei zu steigenden Renditen insbesondere kurzläufiger US-Staatspapiere führen.

RÜCKBLICK: Schwach - Belastend wirkten die anhaltenden Unsicherheiten wegen der Coronavirusvariante Omikron, die schon an den Vortagen für ein Wechselbad der Gefühle gesorgt hatte. Hinzu kam eine von Bloomberg berichtete Warnung von Apple an die Zulieferer wegen einer geringer als erwarteten Nachfrage nach dem iPhone 13. Der Stoxx-Subindex der Ölwerte (-0,1%) hielt überraschend gut, denn auf dem virtuellen Treffen der Opec+ wurde beschlossen, an der geplanten Förderausweitung ab Januar festzuhalten. Allerdings hielt sich die Opec+ die Option offen, kurzfristig die Fördermenge anzupassen. Die angebliche Warnung von Apple drückte insbesondere die Kurse im Techniksektor, in dem sich auch diverse Zulieferer tummeln. Infineon gaben um 4,4 Prozent nach, Aixtron um 43,9, STMicro um 6,6, ASML um 5,8 und AT&S um 4 Prozent. Der Subindex Technologie verlor 4,1 Prozent und war damit mit weitem Abstand das Schlusslicht in Europa, noch hinter den besonders Omikron-empfindlichen Reise- und Freizeitaktien.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Sogenannte Stay-at-home-Aktien standen trotz der Corona-Sorgen weiter unter Abgabedruck. Hier hätten Bedenken angesichts der schon hohen Bewertungen belastet, zumal mit Blick auf eine drohende Straffung der Geldpolitik, hieß es. Delivery Hero büßten 7,2 Prozent ein, Zalando 5 Prozent. Shop Apothele rutschten um fast 6 prozent ab, Westwing um 3,6 Prozent und Home24 um 3,1 Prozent. DAX-Gewinner waren Vonovia (+1,6%). Die DZ Bank hatte die Aktie nun zum Kauf empfohlen. Die Analysten haben in ihr Bewertungsmodell sowohl die Übernahme der Deutsche Wohnen als auch die Kapitalerhöhung einbezogen. Für Thyssenkrupp ging es um 2,4 Prozent nach unten. Der Kapitalmarkttag habe trotz insgesamt positiver Aussagen keine Impulse für weitere Avancen der Aktie geliefert, hieß es. Daher sei das Papier verkauft worden. Potenzieller "Trigger" für eine mögliche Neubewertung wäre ein Börsengang der Wasserstoffsparte, wozu es aber keine Informationen gegeben habe, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktien von Daimler und der Allianz standen am Donnerstag nachbörslich im Fokus. Die Allianz hat eine Neufassung ihrer Dividendenpolitik beschlossen. Demnach soll die regelmäßige Ausschüttung wie bisher 50 Prozent des Jahresüberschusses des Konzerns betragen. Zudem werde eine Dividende je Aktie angestrebt, die zumindest 5 Prozent über dem Vorjahreswert liegt. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,7 Prozent höher getaxt. Damit hätten sich die Papiere im Rahmen des Gesamtmarkts bewegt, so ein Händler. Gleiches galt auch für die Daimler-Aktie, die 0,9 Prozent fester getaxt wurde. Hier hat der Aufsichtsrat grünes Licht für milliardenschwere Investitionen gegeben. Für die Medios-Aktie ging es um 1,0 Prozent nach unten. Das Pharmaunternehmen hat eine Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals beschlossen.

USA - AKTIEN

Erholung - Vor dem Hintergrund der Entwicklungen rund um die Virusvariante Omikron blieb der Markt aber hochvolatil, was die jüngsten Aufs und Abs belegten. Zu sehen war dies im späten Handel am Mittwoch, als der Markt mit starken Abgaben auf die eigentlich wenig überraschende Nachricht des ersten Omikron-Falls in den USA reagiert hatte. Etwas auf die Stimmung drückte, dass Apple seine Kunden gewarnt haben soll, dass die Nachfrage nach dem iPhone 13 unter Erwarten liegt. Die Apple-Aktie verlor 0,6 Prozent. General Motors (+5,1%) hat angesichts guter Nachfrage und der sich entschärfenden Chip-Krise seinen Gewinnausblick für das Gesamtjahr angehoben. Die Boeing-Aktie (+7,5%) war größter Gewinner im Dow. Die chinesische Luftfahrtbehörde hat eine Richtlinie für die 737 MAX erlassen, die das Flugzeug der Rückkehr in den chinesischen Luftraum einen Schritt näher bringt. Teilnehmer sprachen auch von einer Erholung, nachdem die Aktie an den vergangenen acht Handelstagen um 17,2 Prozent gefallen war. Die Nvidia-Aktie gewann 2,2 Prozent, obwohl auch die US-Wettbewerbsbehörde FTC Beschwerde gegen die geplante Übernahme des britischen Chipentwicklers Arm eingelegt hat. Auch die EU-Kommission und die britische Wettbewerbesbehörde prüfen die 40 Milliarden Dollar teure Übernahme vertieft.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,62 6,7 0,55 50,2 5 Jahre 1,20 6,6 1,14 84,1 7 Jahre 1,38 4,3 1,33 72,9 10 Jahre 1,44 3,0 1,41 51,8 30 Jahre 1,75 1,1 1,74 10,7

Die Renditen am Anleihemarkt legten wieder deutlicher zu. Die Zehnjahresrendite stieg um 3,0 Basispunkte auf 1,44 Prozent, nachdem sie Ende November noch knapp unter 1,70 gelegen hatte. Das lag auch an Spekulationen, dass potenzielle Bedrohungen der Konjunktur durch Omikron die US-Notenbank auf dem eingeschlagenen Straffungskurs noch bremsen könnten.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do,17:20 % YTD EUR/USD 1,1297 -0,0% 1,1301 1,1313 -7,5% EUR/JPY 127,93 -0,0% 127,94 127,92 +1,5% EUR/CHF 1,0402 +0,0% 1,0870 1,0407 -3,8% EUR/GBP 0,8500 +0,1% 0,8495 0,8495 -4,8% USD/JPY 113,25 +0,0% 113,21 113,07 +9,6% GBP/USD 1,3291 -0,1% 1,3302 1,3315 -2,7% USD/CNH 6,3709 -0,0% 6,3737 6,3713 -2,0% Bitcoin BTC/USD 56.573,50 -0,5% 56.878,02 56.365,77 +94,7%

Für den Dollar ging es leicht nach oben, der Dollar-Index gewann 0,1 Prozent. Die Beschleunigung des Tapering und früher als bisher erwartete Zinserhöhungen in den USA stützten den Greenback, hieß es von TD Securities.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,72 66,50 +1,8% 1,22 +42,6% Brent/ICE 70,93 69,67 +1,8% 1,26 +36,4%

Am Ölmarkt stand das Opec-Treffen im Blick. Das Kartell und eine Reihe von Ölförderländern unter Führung Russlands haben sich auf weitere Fördererhöhungen geeinigt. Damit hält die Opec+ trotz Sorgen angesichts der neuen Corona-Variante an ihrem langfristigen Plan fest, die Förderhähne schrittweise zu öffnen. Zudem bestätigte die Opec+ das Vorhaben, ihre tägliche Produktion im Januar um 400.000 Barrel zu erhöhen. Im Vorfeld hatte es auch Spekulationen gegeben, dass die Ölförderer die schon beschlossene Ausweitung der Produktion aussetzen könnten angesichts des starken Rückgangs der Ölpreise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.772,79 1.767,72 +0,3% +5,07 -6,6% Silber (Spot) 22,42 22,37 +0,2% +0,05 -15,1% Platin (Spot) 945,42 939,95 +0,6% +5,47 -11,7% Kupfer-Future 4,30 4,30 +0,0% +0,00 +22,0%

Der Goldpreis fiel auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober. Die meisten Anleger gingen davon aus, dass die Omikron-Variante "keinen großartigen Schaden bei der globalen Konjunktur anrichten wird", sagte Chintan Karnani, Research-Leiter bei Insignia Consultants. Dies habe die Nachfrage für den "sicheren Hafen" Gold reduziert.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Das Bundesfinanz- und das Bundeswirtschaftsministerium haben sich nach den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern auf die Bedingungen für die bis Ende März 2022 verlängerten Corona-Wirtschaftshilfen geeinigt. Konkret wird die bisherige Überbrückungshilfe III Plus im Wesentlichen als Überbrückungshilfe IV bis Ende März 2022 fortgeführt. Unternehmen erhalten demnach weiterhin die Erstattung von Fixkosten. Grundlegende Antragsvoraussetzung ist weiterhin ein durch Corona bedingter Umsatzrückgang von 30 Prozent im Vergleich zum Referenzzeitraum 2019.

- Nach einer kurzen Unterbrechung ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen wieder gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen stieg der Wert auf 442,1. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 74.352 (Vorwoche: 76.414) Neuinfektionen verzeichnet.

- Einer vorläufigen Studie aus Südafrika zufolge ist bei der Omikron-Variante des Coronavirus das Risiko, sich erneut anzustecken, im Vergleich zu den Delta- oder Beta-Stämmen dreimal größer.

GELDPOLITIK USA

- Nach Einschätzung des Präsidenten der Atlanta Fed, Raphael Bostic, könnte das Wertpapierkaufprogramm der US-Notenbank womöglich schon im nächsten Frühjahr auslaufen, sofern das starke Wirtschaftswachstum anhält und die Inflation weiter hoch bleibt.

- Nach Einschätzung von Fed-Gouverneur Randal Quarles ist es für die US-Notenbank an der Zeit, sich mit dem Thema Zinserhöhungen zu befassen. Zur Begründung verwies Quarles bei seinem letzten öffentlichen Auftritt vor seinem Rücktritt zum Monatsende auf die hohe Inflation, die voraussichtlich länger als erwartet über dem 2-Prozent-Ziel der Federal Reserve liegen dürfte.

US-HAUSHALTSSPERRE

Nach tagelangen Verhandlungen hat der US-Kongress eine drohende Haushaltssperre in letzter Minute abgewendet. Der Senat stimmte am Donnerstag einem Übergangshaushalt mit 69 zu 28 Stimmen zu. Zuvor hatte bereits das Repräsentantenhaus grünes Licht gegeben. US-Präsident Joe Biden hat nun bis Freitag Mitternacht (Ortszeit) Zeit, das Gesetz zu verkünden.

DIENSTLEISTUNGSSEKTOR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im November verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 52,1 (Oktober: 53,8) Punkte.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Olaf Scholz (SPD) soll am kommenden Mittwoch zum neuen Bundeskanzler gewählt werden. Der Termin, der bereits erwartet worden war, wurde am Donnerstag von der SPD-Fraktion bestätigt.

EU / UNGARN

Die EU-Kommission verschärft die Gangart gegen Ungarn wegen der mutmaßlichen Diskriminierung von Homo- und Transsexuellen. Die Brüsseler Behörde leitete die zweite Stufe eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Regierung in Budapest ein.

IRAN

hat in den Atomverhandlungen nach eigenen Angaben zwei Vorschläge für eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens vorgelegt. Sie bezögen sich auf das Aufheben der gegen den Iran verhängten Sanktionen sowie die atomaren Verpflichtungen Teherans, sagte Chefunterhändler Ali Bagheri.

ÖSTERREICH

Nach dem Rückzug von Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz aus der Politik will nun auch dessen Nachfolger als Regierungschef, Alexander Schallenberg, zurücktreten. Er werde sein Amt zur Verfügung stellen, "sobald parteiintern die entsprechenden Weichenstellungen vorgenommen sind", erklärte Schallenberg.

ALLIANZ

hat eine Neufassung ihrer Dividendenpolitik beschlossen. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, soll die regelmäßige Ausschüttung wie bisher 50 Prozent des auf die Anteilseigner entfallenden Jahresüberschusses des Konzerns betragen - allerdings bereinigt um außergewöhnliche und volatile Elemente. Zudem strebt die Allianz eine Dividende je Aktie an, die zumindest 5 Prozent über dem Vorjahreswert liegt. Diese Regelung gelte bereits für die Dividende für das Geschäftsjahr 2021. Zudem will die Allianz überschüssiges Kapital auch auf flexible Weise an die Anteilseigner zurückgeben, zum Beispiel in Form von Aktienrückkäufen. Die Dividendenpolitik stehe dabei unter der Bedingung einer nachhaltigen Solvency-II-Kapital-Quote von zukünftig über 150 Prozent.

DAIMLER

Der Aufsichtsrat hat grünes Licht für milliardenschwere Investitionen in Pkw und Vans gegeben im Volumen von über 60 Milliarden Euro von 2022 bis 2026.

DAIMLER / DAIMLER TRUCK

Mit der Abspaltung der Daimler Truck Holding AG von der Daimler AG ist eine Anpassung im DAX notwendig. Wie der Börsenbetreiber Qontigo mitteilte, wird die Aktie der Daimler Truck Holding am 10. Dezember für einen Tag in den DAX aufgenommen. Diese Anpassung gewährleiste die Abbildbarkeit des Index für Investoren. Der DAX werde somit für einen Tag mit 41 Werten berechnet.

LEONI

Die Industriebeteiligungsgruppe Pierer Industrie will bei der nächsten ordentlichen Hauptversammlung einen eigenen Wahlvorschlag für die Neuwahl der auslaufenden Aufsichtsratsmandate einbringen. Der Automobilzulieferer befand und befindet sich "in einem konstruktiven Austausch" mit seinem Großaktionär Pierer Industrie AG. Die Ankündigung der Pierer Industrie zu einem eigenen Wahlvorschlag für die kommende Aufsichtsratswahl habe man zur Kenntnis genommen, teilte Leoni mit.

MEDIOS

Das Pharmaunternehmen Medios hat eine Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals beschlossen.

ARM / NVIDIA

Die geplante Übernahme des britischen Chipentwicklers Arm durch den Grafikkarten-Spezialisten Nvidia stößt auch in den USA auf Widerstand. So hat die Federal Trade Commission (FTC) Beschwerde eingereicht, um die 40 Milliarden Dollar teure Übernahme zu verhindern. Ende Oktober hatte die EU-Kommission angekündigt eine vertiefte Prüfung der geplanten Übernahme durchzuführen. Die britische Kartellbehörde CMA hatte bereits im August erklärt, den Deal aus Sorge um eingeschränkten Wettbewerb und weniger Innovationen zu untersuchen.

DIDI

Der chinesische Fahrdienstleister Didi hat nur fünf Monate nach dem Börsengang seinen sofortigen Rückzug von der New Yorker Börse angekündigt.

