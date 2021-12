Analysten gehen von einem weiter starken Anstieg der Beschäftigung und einem Rückgang der Arbeitslosenquote aus.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten kaum verändert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1299 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Gegenüber dem Franken hat der Euro leicht nachgegeben und notiert wieder unter der Schwelle von 1,04 Franken bei zuletzt 1,0399.

Den vollständigen Artikel lesen ...