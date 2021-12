Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX mit neuem Erholungsversuch erwartetDer Wechsel von Rückfall und Erholung dürfte sich am Freitag bei deutschen Aktien fortsetzen. Der DAX wird nach den gestrigen Verlusten zum Wochenausklang nun wieder 0,73 Prozent höher bei 15.374 Punkten erwartet.2. Börsen in Fernost überwiegend höherDie Börsen in Asien weisen zum Wochenausklang verschiedene ...

