FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat bei der Phase-III-Studie Arasens zur Bewertung des oralen Androgenrezeptor-Inhibitors Nubeqa (Darolutamid) bei metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs den primären Endpunkt erreicht. In der Studie habe Darolutamid in Kombination mit Docetaxel und der Androgendeprivationstherapie (ADT) im Vergleich zu Docetaxel und ADT eine signifikante Verlängerung des Gesamtüberlebens gezeigt, teilte Bayer mit. Die Gesamtinzidenz unerwünschter Ereignisse sei in beiden Behandlungsarmen ähnlich gewesen.

Detaillierte Studienergebnisse will Bayer in Kürze auf einem wissenschaftlichen Kongress vorstellen.

Darolutamid ist unter dem Markennamen Nubeqa für die Behandlung von Patienten mit nicht-metastasiertem kastrationsresistenten Prostatakarzinom und einem hohen Risiko für die Entstehung von Metastasen unter anderem in den USA, der Europäischen Union, Japan und China zugelassen. Zulassungsanträge für andere Regionen hat Bayer bereits gestellt oder seien in Planung. Das Produkt wird gemeinsam von Bayer und dem weltweit tätigen Pharmaunternehmen Orion aus Finnland entwickelt.

December 03, 2021 01:47 ET (06:47 GMT)

