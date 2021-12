Wenn man die Prozesse in der Kunststoffverarbeitung nachhaltig optimieren und transparent gestalten will, sind intelligente Spritzgießwerkzeuge gefragt - ein Ziel, das sich nur mit der richtigen Sensorik erreichen lässt. Werkzeuginnendruck- und Temperatursensoren ermöglichen in Verbindung mit einem leistungsfähigen Prozessüberwachungssystem einen hohen Grad an Prozesstransparenz und damit großes Optimierungspotenzial und höhere Wirtschaftlichkeit. Kistler präsentiert auf der Fakuma 2021 sein abgestimmtes ...

