NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Akzo Nobel von 125 auf 126 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Farben- und Lackkonzern sei auf dem besten Weg, ein wesentlich stärkeres Ergebniswachstum zu erzielen als in der Vergangenheit, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz der bereits erfolgreichen neuen Wachstumsstrategie und der überlegenen Preismacht sei der Markt aber noch skeptisch. So hinke die Aktie hinter der Entwicklung des US-Wettbewerbs an der Börse zurück. Das neue Kursziel für das Papier resultiert aus höheren Schätzungen aufgrund von Wechselkursentwicklungen./tav/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2021 / 21:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0013267909

AKZO NOBEL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de