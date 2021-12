DJ Nevada Lithium Ressources kündigt eine vermittelte Privatplatzierung von 8 Meilenstein steht kurz bevor: Nevada Lithium Resources meldet den Abschluss einer vermittelten Privatplatzierung in Höhe von

DGAP-Media / 2021-12-03 / 09:07

Nevada Lithium Ressources kündigt eine vermittelte Privatplatzierung von 8 Meilenstein steht kurz bevor: Nevada Lithium Resources meldet den Abschluss einer vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 3,56 Mio. Dollar

Nevada Lithium Resources Inc. (ISIN: CA64134L1085; WKN: A3C4FZ) freut sich bekannt geben zu können, dass es die erste Tranche seines bereits zuvor gemeldeten Privatplatzierungsangebots von Sonder-Warrants des Unternehmens abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat damit 7.916.444 Sonder-Warrants zu einem Preis von 0,45 USD pro Sonder-Warrant ausgegeben (Bruttoeinnahmen von insgesamt 3.562.399,80 USD). Das Angebot wurde von der "Research Capital Corporation" als führenden Vermittler und alleinigen Konsortialführer im Namen eines Konsortiums geleitet, das auch "Echelon Wealth Partners Inc." umfasst. Dabei fungierte "PowerOne Capital Markets Limited" als Berater des Unternehmens.

Aus den Nettoeinnahmen des Angebots wird das Unternehmen eine Zahlung in Höhe von 2.000.000 USD an "Iconic Minerals Ltd." leisten, wodurch sich die gesamte Eigentümerschaftsbeteiligung des Unternehmens am "Projekt Bonnie Claire", der womöglich größten Lithium-Lagerstätte in ganz Nordamerika, auf 35 % erhöhen wird.

Das Unternehmen und "Iconic" haben sich auch auf eine Änderung des Optionsabkommens geeinigt, die die Frist für die dritte und letzte Optionszahlung in Höhe von 2.000.000 USD im Rahmen des Abkommens bis 15. Dezember 2021 verlängert. Mit der dritten Optionszahlung wird das Unternehmen dann eine 50% Eigentümerschaftsbeteiligung am "Projekt Bonnie Claire" erworben haben.

"Wir freuen uns, die bevorstehende Ausübung der zweiten Option auf Bonnie Claire bekannt zu geben, wonach wir 35 % an einer der unserer Meinung nach attraktivsten Lithiumlagerstätten der Welt besitzen werden, die sich noch in den Händen von Junior-Explorationsunternehmen befindet. Mit dem Erhalt eines akzeptierten Betriebsplans, der in naher Zukunft erwartet wird, freuen wir uns gemeinsam mit unseren Partnern bei Iconic auf ein äußerst produktives Bodenprogramm 2022 bei Bonnie Claire. Dieses Programm wird größtenteils auf der Grundlage unserer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment) im technischen Bericht (Technical Report) gemäß NI 43-101 aufbauen, um das Risiko des Projekts Bonnie Claire zu verringern und einen Beitrag zu einer mit Spannung erwarteten vorläufigen Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study) zu leisten", sagte Stephen Rentschler, CEO von Nevada Lithium.

Die restlichen Nettoeinnahmen aus dem Angebot wird das Unternehmen als Betriebskapital verwenden und geht davon aus, dass eine zweite Tranche des Angebots am oder noch vor dem 14. Dezember 2021 abgeschlossen werden wird, wobei die Nettoeinnahmen zur Finanzierung der dritten Optionszahlung verwendet werden.

Damit steht der nächste Meilenstein des Unternehmens kurz bevor. Denn das Projekt "Bonnie Claire" ist eine der größten, wenn nicht die größte Lithium-Lagerstätte in ganz Nordamerika.

Das Unternehmen ist also ganz kurz davor Nägel mit Köpfen zu machen und würde nach der erfolgreichen Platzierung 50 % am aussichtsreichen "Bonnie-Claire-Projekt" besitzen. Das Projekt beherbergt derzeit eine der größten, wenn nicht die größte Lithiumressource in ganz Nordamerika. Da der Aktienhandel immer noch die einzige Option ist, um vom boomenden Lithiummarkt zu profitieren, im Gegensatz zu den meisten Rohstoffen wird Lithium nicht an einer Terminbörse gehandelt, sollte man zum jetzigen Zeitpunkt bereits einsteigen, um später mehr Rendite erwirtschaften zu können. Zumal der Rohstoff, der schon als das "weiße Gold" oder "das neue Öl" gilt, unabdingbar für viele Schlüsseltechnologien und nicht nur für die Automobilindustrie geworden ist. Die Nachfrage ist deshalb seit der Jahrtausendwende jährlich um etwa 20 Prozent gestiegen. Das hat natürlich auch für einen sehr starken Aufwärtstrend beim Preis gesorgt. Klar, dass die Jagd nach aussichtsreichen Explorationsgebieten schon längst begonnen hat. Die Nevada Lithium Resources Inc. scheint sich hierbei (bei "Bonnie Claire") besonders gut positioniert zu haben. Das Potential des Explorers ist immens und die immer wichtiger werdenden Nachhaltigkeitsindizes sind positiv. Der unternehmerische Ansatz besteht darin, Lithium auf ethische und verantwortungsvolle Weise zu erforschen, zu entwickeln und zu liefern.

Lieferengpässe erwartet: Wird der Lithiumpreis schon bald explodieren?

Die starke Lithiumnachfrage hat natürlich auch für einen sehr starken Aufwärtstrend beim Preis für das Leichtmetall gesorgt: Von 2.000 US-Dollar pro Tonne im Jahr 2004 hat sich der Lithium-Preis inzwischen auf knapp 6.000 US-Dollar pro Tonne verdreifacht. "Rystad Energy" geht aktuell davon aus, dass unter den beschriebenen Bedingungen bis 2027 die Produktion von 3,3 Millionen Elektroautos verzögert werden könnte. Bis 2030 könnte diese Zahl bis auf 20 Millionen anwachsen. Es wird also bei den Lithium-Explorern auf Schnelligkeit und mögliche Potentiale ankommen. Es ist sicherlich nicht sonderlich vermessen davon auszugehen, dass hier bald eine Preisrallye bevorsteht.

Wer jetzt schon das enorme Potential dieser Trendwende auf dem Energiemarkt erkannt hat, der sollte auf Lithium-Aktien setzen, bei denen das Ausbruchspotential noch bevorsteht. Der Zeitpunkt für einen Aktienkauf der Nevada Lithium Resources Inc. (ISIN: CA64134L1085; WKN: A3C4FZ) könnte aus diesem Grund kaum besser sein, denn die Finanzierung wurde gerade erst angekündigt und die Machbarkeitsstudie "43-101" wurde bereits eingereicht - damit dürften die Chancen des Unternehmens auf dem boomenden Lithium-Markt noch einmal deutlich gestiegen sein.

Das Unternehmen bietet gerade noch eine vorzügliche Kursvervielfachungschance auf einem vergleichsweise niedrigen Bewertungsniveau.

Außerdem verfügt der Lithium-Explorer bereits über ein angesehenes Direktorium, das viele Jahre Erfahrung im Investmentbereich und in der Exploration aufweisen kann. Die Aktie der Nevada Lithium Resources Inc. dürfte also aktuell ein intelligenter Stockpick für renditeorientierte Investoren sein, ein erstklassiges, unterbewertetes Papier und daher aktuell genau die richtige Strategie im boomenden Lithiummarkt.

Empfehlung

Die Nachfrage nach Lithium ist seit dem Jahrtausendwechsel um etwa 20 Prozent pro Jahr gestiegen. Lithium: Der Trend beim Rohstoff Lithium (wiwo.de) Diese starke Nachfrage hat natürlich auch für einen sehr starken Aufwärtstrend beim Preis für das Leichtmetall gesorgt: Von 2.000 US-Dollar pro Tonne im Jahr 2004 hat sich der Lithium-Preis inzwischen auf knapp 6.000 US-Dollar pro Tonne verdreifacht.

Energiewende: So speichert man Gewinne heute! Die Global-Player aus der Automobilindustrie und Tech-Branche haben längst die Energiewende eingeläutet und gehen gerade strategische Allianzen und Joint Ventures mit Explorationsunternehmen ein. Bestes Beispiel ist aktuell Tesla. Der E-Automobilhersteller verspricht sich dadurch eine zuverlässige und diversifizierte Versorgung mit Lithium. Wer jetzt schon das enorme Potential dieser Trendwende auf dem Energiemarkt erkannt hat, der sollte auf **Lithium-Aktien setzen, bei denen das Ausbruchspotential noch bevorsteht**. Mit anderen Worten also: Lithium-Unternehmen, die sich aussichtsreich positioniert haben, also ein hervorragendes Upside-Potential bieten, die sich nachhaltig aufgestellt haben und über ein erfahrenes und professionelles Management verfügen. Und wichtiger noch: Lithium-Unternehmen, die eine vorzügliche Kursvervielfachungschance auf einem vergleichsweise niedrigen Bewertungsniveau bieten.

Bei der Nevada Lithium Resources Inc. (ISIN: CA64134L1085; WKN: A3C4FZ) etwa liegt die Marktkapitalisierung vergleichsweise noch auf einem niedrigem Niveau, das Upside-Potential ist angesichts der aussichtsreichen Qualität des Projekts, der ausgezeichneten Expertise des Managementteams, der Lage und Infrastruktur der Schlüssellagerstätte in einer der wohlmöglich besten Destinationen für Lithium in Amerika, enorm. Außerdem verfügt der Lithium-Explorer bereits über ein angesehenes Direktorium, das viele Jahre Erfahrung im Investmentbereich und in der Exploration aufweisen kann.

Mit anderen Worten: Die Aktie der Nevada Lithium Resources Inc. dürfte aktuell ein intelligenter Stockpick für renditeorientierte Investoren sein, ein erstklassiges, unterbewertetes Papier und daher aktuell genau die richtige Strategie im boomenden Lithiummarkt.

Über Nevada Lithium Resources Inc. Nevada Lithium Resources Inc. ist ein Lithium-Explorationsunternehmen aus Kanada. Das Unternehmen exploriert und erschließt eine der möglicherweise größten Lithium-Lagerstätten in Amerika - das Bonnie-Claire-Projekt in Nevada.

Das Unternehmen hat sich auf die Brust geschrieben Amerikas Lithiumressourcen der nächsten Generation auf den Markt zu bringen. Und nicht nur das, denn das Unternehmen sieht sich auch in der Pflicht in Sachen Nachhaltigkeit mit breiter Brust voranzuschreiten. Als eines der Schlüsselkomponenten des globalen grünen Übergangs, möchte das Unternehmen den Rohstoff nämlich so grün wie möglich bereitstellen. Deshalb hat sich das Unternehmen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen Land, Wasser und Luftqualität und Biodiversität seiner Projekte verpflichtet. Diese Verantwortung beinhaltet auch die Verpflichtung zu gegenseitig vorteilhaften Beziehungen mit lokalen Gemeinschaften und anderen Interessengruppen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 03, 2021 03:07 ET (08:07 GMT)