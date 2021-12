Berlin/Essen (ots) -Deutschland droht ein zweiter harter Corona-Winter. In Hotellerie und Gastronomie, die ohnehin hart von den Pandemiefolgen getroffen wurden, wächst die Sorge vor erneuten Schließungen. Dabei sind die Folgen des letzten, sieben Monate andauernden Lockdowns immer noch spürbar. Aus diesem Grund lädt ETL ADHOGA Betroffene und Interessierte am 07. Dezember 2021 um 10:30 Uhr zum digitalen Branchentalk Mise en Place (https://www.etl-adhoga.de/veranstaltungen/mise-en-place-gemeinsam-weiter) - gemeinsam weiter, um zusammen mit Branchenvertretern und Experten die Lage zu sondieren und zu beraten, was getan werden kann.In einem 90-minütigen Talk werfen ETL ADHOGA-Leiter Erich Nagl und seine Gäste einen Blick auf den Status Quo der geltenden Corona-Regelungen. Dabei begrüßt Nagl die ETL Fachanwältin für Arbeitsrecht Aigerim Rachimow, den Rechtsanwalt und Steuerberater Dietrich Loll sowie die Gastronomin Anika Kleiß-Macht, Geschäftsführerin der Schnitzelei.Ein thematischer Schwerpunkt der Talkrunde wird auf den gültigen Corona-Hilfen, ihren Inhalten, Voraussetzungen und Fristen liegen. Des Weiteren wird Mise en Place den Scheinwerfer auf die nach wie vor akute Mitarbeiterproblematik in der Branche werfen. Erich Nagl und seine Gäste beleuchten u.a. das Instrument Kurzarbeitergeld, die Voraussetzungen seiner Beantragung sowie die wirtschaftlichen Folgen für die Angestellten. Zudem werden weitere Möglichkeiten der Mitarbeiterförderung diskutiert, um die Branche wieder attraktiver zu gestalten."Angesichts der beinahe täglich neu in Umlauf gebrachten Corona-Maßnahmen und kursierender Gerüchte ist die Verunsicherung im Hotel- und Gastgewerbe deutlich spürbar. Mit dem ETL ADHOGA-Branchentalk Mise en Place (https://www.etl-adhoga.de/veranstaltungen/mise-en-place-gemeinsam-weiter) wollen wir aufklären und den Betroffenen Mut machen. Wir wollen ein Gesprächsangebot machen, um gemeinsam mit der Branche nach Lösungen zu suchen und Perspektiven zu entwickeln, um den Schaden im zweiten Corona-Winter zu begrenzen", erläutert ETL ADHOGA-Leiter Erich Nagl seine Hoffnungen.Zur kostenlosen Anmeldung für den digitalen Branchentalk Mise en Place:https://us06web.zoom.us/webinar/register/4616382605046/WN_ef2iYeULTsGuTFCUI7wV5AETL ADHOGADie ETL ADHOGA Steuerberatungsgesellschaft AG ist als Teil der ETL-Gruppe auf die Beratung von Gastronomen und Hoteliers rund um die Themen Steuern, Recht und Unternehmensführung spezialisiert. Zu den Leistungen von ETL ADHOGA im Bereich der Steuerberatung für Hotels und Gaststätten zählen die klassische Steuerberatung, Finanz- und Lohnbuchhaltung, Bilanzen und Steuererklärungen sowie betriebswirtschaftliche Beratung. Deutschlandweit verzeichnen die auf Hotellerie und Gastronomie spezialisierten Berater von ETL ADHOGA bereits über 1.000 Mandanten. Im Rahmen der gesamten ETL-Gruppe werden über 4.000 Hotellerie- und Gastronomiebetriebe betreut.Pressekontakt:Danyal Alaybeyoglu, Leiter Unternehmenskommunikation ETL AG |Mauerstraße 86-88 | 10117 Berlin Tel. +49 172 2403359 |danyal.alaybeyoglu@etl.deOriginal-Content von: ETL-Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126481/5089667