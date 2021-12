DJ KOALITION21/Lang hält sich Kandidatur für Grünen-Vorsitz offen

Die Grünen-Vizevorsitzende Ricarda Lang hat eine Kandidatur für den Parteivorsitz nicht ausgeschlossen und zugleich ihre Ideen für die Zukunft der Partei hervorgehoben. "Mein Fokus liegt gerade darauf, wie sich die Fraktion aufstellt. Aber natürlich mache ich mir viele Gedanken über die Rolle der Partei in den nächsten Jahren", sagte Lang der Rheinischen Post. Die Partei müsse über die Regierungsarbeit hinausdenken. "Dazu gehört auch, sich durch ein klares Profil von den Koalitionspartnern abzugrenzen." Zuvor hatte der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour angekündigt, sich beim Bundesparteitag Ende Januar 2022 für den Parteivorsitz zu bewerben. Der Anspruch der Partei müsse sein, "führende Kraft der linken Mitte in Deutschland werden", sagte er im Deutschklandfunk.

Bundestag setzt Kanzlerwahl für Mittwoch an

Der bisherige Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) soll am Mittwoch vom Bundestag zum neuen Kanzler gewählt werden. Das geht aus dem Zeitplan hervor, den der Bundestag offiziell veröffentlichte. Demnach startet die Sitzung am Mittwoch um 9.00 Uhr mit dem Tagesordnungspunkt "Wahl des Bundeskanzlers". Erforderlich ist dafür laut Grundgesetz in einer ersten Wahlphase die absolute Mehrheit der Abgeordnetenstimmen.

