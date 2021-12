Die amerikanische Nucor Corporation (ISIN: US6703461052, NYSE: NUE) steigert ihre Quartalsdividende um 23 Prozent auf 0,50 US-Dollar je Aktie. Dies ist die 195. Quartalsdividende in Folge, die Nucor an die Investoren ausschüttet. Die Auszahlung erfolgt am 11. Februar 2022 (Record date: 31. Dezember 2021). Seit der ersten Dividendenzahlung im Jahr 1973 erhöhte Nucor die Dividende in jedem Jahr. Auf das ...

