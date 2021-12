Bad Salzuflen (www.fondscheck.de) - Der Stabilitas Silber+Weissmetalle-Fonds (ISIN LU0265803667/ WKN A0KFA1, P-Klasse) deckt den gesamten Silberminensektor ab und ist somit eine Ergänzung für ein Edelmetallminen- und Rohstoffportfolio, so die Experten von Stabilitas Fonds.Investitionen würden sowohl in die weltgrößten, aber auch kleineren Silberproduzenten sowie in Silberexplorationswerte erfolgen. Zudem könnten Minenaktien aus dem Platin- oder Palladium- sowie Goldbereich beigemischt werden. ...

