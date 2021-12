Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net-Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Die europäischen Börsenindices hätten im Oktober wieder zugelegt (STOXX 600 +4,6% und EURO STOXX +4,1%), obwohl die anhaltenden Spannungen auf der Angebotsseite, der Inflationsdruck und die steigenden Energiepreise die Wachstumsaussichten, insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe, dämpfen könnten. Eine weitere Sorge sei das Wiederaufflammen der Epidemie (insbesondere in den Niederlanden, im Vereinigten Königreich und in Deutschland), die den Dienstleistungssektor schwächen könnte, der von der Wiederbelebung der Wirtschaft profitiert und die wirtschaftliche Erholung in den letzten Monaten vorangetrieben habe. Vorläufig sähen die Anleger diese Spannungen noch als vorübergehend an und würden optimistisch bleiben, gestützt durch eine weitere Saison mit besser als erwarteten Quartalsergebnissen. ...

