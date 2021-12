Nach dem Horror-IPO folgt die nächste Volte bei Didi. Der chinesische Fahrdienstleister beantragt am Freitag sein Delisting von der New Yorker Börse. Das Unternehmen beugt sich damit dem Druck, der von Behörden sowohl in den USA als auch in China aufbaut wurde. Die Anleger sollen ihre Didi-ADS in Aktien wandeln können.Didis Ankündigung, sich von der NYSE zurückziehen zu wollen, kam nur wenige Stunden nachdem die US-Börsenaufsicht am Donnerstag neue Regeln beschlossen hatte, die es der SEC erlauben, ...

