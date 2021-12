NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alfa Laval von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel auf 310 schwedische Kronen belassen. Die Analysten sind laut einem am Freitag vorliegenden Ausblick über kurzfristigen Gegenwind hinaus mittelfristig aber optimistisch für die Investitionsgüterbranche. Viele der von ihnen beobachteten Werte seien strukturelle Gewinner. JPMorgan favorisiert Alstom, Rexel, Sandvik, Siemens und Weir. Schneider und Atlas Copco seien ebenfalls Kerninvestments. Andritz rage wegen der günstigen Bewertung heraus. Bei Alfa Laval hält der zuständige Analyst Andrew Wilson nach dem überdurchschnittlichen Lauf 2021 in vielen Aspekten den Höhepunkt für erreicht. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei ungünstig./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2021 / 23:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2021 / 00:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000695876

