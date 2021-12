Am kommenden Mittwoch wird TUI seine Zahlen für das vierte Geschäftsquartal per Ende September vorlegen. Laut Daten der Marktforscher von Travel Data & Analytics (TDA) war der Sommer im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 alles andere als berauschend. Und auch der aktuelle Buchungstrend ist negativ - keine guten Aussichten für die TUI-Aktie. Laut TDA erzielte die gesamte Reisebranche in vergangenen Sommer nicht einmal die Hälfte des Umsatzes, der im entsprechenden Vor-Corona-Zeitraum 2019 an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...