Agilität? Kanban? VUCA? In der neuen Arbeitswelt machen Begriffe die Runde, unter denen sich viele nichts vorstellen können. Mithilfe dieses Glossars sprichst du bald nahezu flüssig "New Work". In der Arbeitswelt ist immer häufiger von "New Work" (neues Arbeiten) die Rede. Was eigentlich genau dahintersteckt, weiß aber längst nicht jede und jeder. Das legt zumindest eine Online-Umfrage des Recruiting-Software-Unternehmens Softgarden nahe. Vier von zehn Bewerberinnen und Bewerbern (41 Prozent) gaben darin an, dass ihnen der Begriff unbekannt ist. An der Umfrage nahmen rund 3.560 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...