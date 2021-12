DJ Vier Sterne für ESET - Experten empfehlen europäischen IT-Security-Hersteller

Jena (pts016/03.12.2021/10:30) - Zufriedene Kunden sind das höchste Lob und die beste Empfehlung für ein Unternehmen. Das gilt vor allem dann, wenn sich diese Kunden im Markt auskennen. Deshalb freut sich ESET besonders über einen Spitzenplatz in der aktuellen Bestenliste "IT-Security" von brandeins.

Statista hatte im Auftrag von brandeins 5.878 Experten befragt, um herauszufinden, welche IT-Unternehmen sie für besonders empfehlenswert halten und mit welchen sie gute Erfahrungen gemacht haben. Zu den Befragten zählten neben ITK-Experten auch Entscheider und Kunden, die Dienstleister für IT-Projekte in ihrem Unternehmen beauftragen. Die besten Anbieter ihres Bereichs flossen in eine der zehn Bestenlisten ein, die unter anderem zu den Bereichen IT-Security, Mobility sowie Netzwerke & Storage erstellt wurden. Nur insgesamt 285 Dienstleister schafften es nach dem Nominierungsprozess auf eine dieser Listen. Im Bereich IT-Security erreichte der europäische Security-Anbieter ESET vier von vier möglichen Sternen und zählt somit laut den Experten zu den Besten seiner Klasse.

"Wir freuen uns sehr über diesen erneuten Vertrauensbeweis unserer Kunden", sagt Holger Suhl, ESET Country Manager DACH. "Die Auszeichnung zeigt uns einmal mehr, dass insbesondere Businessanwender uns als verlässlichen Partner wahrnehmen und auf unsere Leistungsstärke und Innovationskraft zählen." Ein solches Vertrauen sei vor allem in der Corona-Pandemie wichtig, in der es für viele Unternehmen gelte, ihre IT-Infrastruktur noch zuverlässiger abzusichern und auch mobile Mitarbeitende sicher an die Unternehmens-IT anzubinden. "Wir verstehen die Auszeichnung gleichzeitig als Ansporn, uns beständig weiterzuentwickeln, um auch in Zukunft zu den zuverlässigsten Partnern für Unternehmen und ITK-Experten zu zählen."

Informationen zu ESETs Lösungsportfolio für kleine und mittelständische Unternehmen finden Sie auf: https:// www.eset.com/de/business/small-and-medium

Das umfassende Lösungsspektrum für Enterprise-Kunden steht Ihnen auf folgender Informationsseite zur Verfügung: https://www.eset.com/de/business/enterprise

