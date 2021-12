Die Volvo-Tochter stellte das SUV in New York vor und verriet neben der Zielgruppe weitere Details. Sie erklärte zudem die Ziele für die nächsten Jahre. Der schwedische Hersteller Polestar will "die Kategorie der SUVs für das Elektrozeitalter neu definieren." Dazu veröffentlichte er ein neues Teaserbild des Polestar 3 und erklärte die Rahmenbedingungen. Demnach produziert Polestar den Wagen in einem Werk in Charleston, South Carolina. Der Geschäftsführer Thomas Ingenlath erklärte: "Wir werden in Amerika für Amerikanerinnen und Amerikaner bauen...

