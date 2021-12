Strasbourg (ots) -Kurz vor Weihnachten lädt ARTE zu einem sportlichen Abend ein und zeigt Dokumentarfilme über Ayrton Senna und den Toni Kroos.SennaAm Mittwoch, den 22. Dezember 2021 um 21.55 UhrOnline verfügbar auf arte.tv vom 10. Dezember 2021 bis 14. Februar 2022Dokumentarfilm von Asif KapadiaARTE France, Ocean FilmGroßbritannien 2008, 106 Min.ErstausstrahlungDer Brasilianer Ayrton Senna war einer der besten Rennfahrer der Formel-1-Geschichte. Anhand von remastertem Archivmaterial zeichnet der Dokumentarfilm sein legendäres Leben nach - von der Saison 1984 bis zu seinem tödlichen Unfall zehn Jahre später beim Großen Preis von San Marino in Imola. Das Schicksal des dreifachen Weltmeisters ist eine Geschichte von Aufstieg und Fall.> Zur VorabansichtKROOSAm Mittwoch, den 22. Dezember 2021 23.40 UhrOnline verfügbar auf arte.tv vom 22. Dezember 2021 bis 28. Dezember 2021Dokumentarfilm von Manfred OldenburgZDF/ARTE, Broadview TVDeutschland 2019, 112 Min.Kein deutscher Fußballer hat so viele internationale Titel gewonnen wie er: Toni Kroos. Die Fans sind dennoch gespalten. Die einen halten ihn für ein Genie, die anderen für einen Phlegmatiker, der sein Potenzial nicht ausschöpft. Der Dokumentarfilm gibt tiefe Einblicke in die Glitzerwelt der Fußballbranche.> Zur VorabansichtWeitere Informationen und Bildmaterial finden Sie auf presse.arte.tv (https://anws.co/cbCUE/%7B34d239eb-bd07-4bf6-9f6b-6d034813d10c%7D).Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Über Ihr Interesse und einen Programmhinweis freuen wir uns sehr!Pressekontakt:Romina Kunz | romina.kunz@arte.tv | Tel. +33 3 90 14 20 67Irina Lehnert | irina.lehnert@arte.tv | Tel. +33 3 90 14 21 51Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5089835