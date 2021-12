Mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember werden in Frankfurt am Main weitere Buslinien auf elektrischen Betrieb umgestellt. Konkret betrifft das die Linien 52 und 87 im Gallus und in Griesheim. Weitere reine E-Linien sollen im kommenden Jahr folgen. Mit den zwei neuen E-Routen erhöht sich die Anzahl der Frankfurter Linien, die emissionsfrei betrieben werden, auf sechs. Allein fünf davon sind binnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...