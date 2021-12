Berlin (ots) -Gut vernetzt: Bundesweit beraten 2.600 Frauen und Männer als Versichertenberaterinnen und -berater der Deutschen Rentenversicherung Bund zu allen Themen bezüglich gesetzlicher Rente. Da sie selbst Versicherte der Deutschen Rentenversicherung Bund sind oder schon eine Rente beziehen, kennen sie die Probleme der Versicherten sowie der Rentnerinnen und Rentner und können deshalb passgenau weiterhelfen. Hierauf weist die Deutsche Rentenversicherung Bund zum Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember hin.So helfen sie zum Beispiel dabei, Anträge auszufüllen: Rund 200.000 Rentenanträge sowie Anträge auf Klärung des persönlichen Versicherungskontos nehmen die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater der Deutschen Rentenversicherung Bund jedes Jahr auf. Darüber hinaus informieren sie jährlich in über einer Million Beratungen über die Voraussetzungen der verschiedenen Rentenarten, den persönlichen Rentenbeginn sowie zu vielen anderen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung.Wegen der Corona-Pandemie finden die Beratungen durch die Versichertenberaterinnen und -berater aktuell aber nur telefonisch oder per E-Mail statt. Die Gesundheit der Rentnerinnen und Rentnern, der Versicherten sowie der Ehrenamtlichen soll so geschützt und ein Ansteckungsrisiko vermieden werden. In jedem Fall können Anträge auch telefonisch, schriftlich und über die Online-Dienste fristwahrend gestellt werden, um finanzielle Nachteile auszuschließen. Die Serviceleistungen sind für die Versicherten, Rentnerinnen und Rentner kostenfrei. Als Teil der Selbstverwaltung arbeiten die Versichertenberaterinnen und Versichertenberater ehrenamtlich.Auf www.deutsche-rentenversicherung.de können Interessierte eine Versichertenberaterin oder einen Versichertenberater in ihrer Nähe unter dem Punkt Beratung & Kontakt suchen. Alternativ kann eine Beraterin oder ein Berater auch unter der am kostenlosen Servicetelefon der Deutschen Rentenversicherung unter 0800 1000 4800 erfragt werden.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50838/5089860