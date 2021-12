Schwerin (ots) -Die größte Interessenvertretung von Pflegeunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern wird künftig von Michael Beermann geführt. Die Mitglieder der Landesgruppe des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) wählten den Pflegeunternehmer auf der gestrigen Landesmitgliederversammlung mit großer Mehrheit an die Spitze des Vorstandes. Michael Beermann gehört dem Vorstand bereits seit sechs Jahren als Beisitzer an und ist in der Müritzregion für zwei stationäre Pflegeeinrichtungen, eine Tagespflege und zwei betreute Wohnen als Geschäftsführer tätig.Er folgt auf Michael Händel, der das Amt abgab. 23 Jahre hatte er dem bpa-Landesvorstand angehört, 16 Jahre als Vorsitzender. Die Mitgliedsunternehmen und viele namhafte Vertreterinnen und Vertreter von Politik, Pflegekassen und Unternehmerschaft dankten Händel für sein außerordentliches Engagement im Dienste der privaten Pflege. Händel war bereits vor seiner Zeit als Vorsitzender eine treibende Kraft beim Aufbau der Landesgruppe. Unter seiner Führung etablierte sich die Qualitätskonferenz der bpa-Landesgruppe als größter Pflegekongress Norddeutschlands. Händel stand für professionelle Lobbyarbeit für die private Pflege ebenso wie für den besonders persönlichen Kontakt zu den Mitgliedsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern. Als stationärer Unternehmer hatte er immer auch die Interessen der ambulanten Dienste im Blick und war damit ein anerkannter Repräsentant aller Bereiche der privaten Pflege. Die Landesgruppe wuchs während seiner Amtszeit deutlich auf inzwischen fast 600 Mitglieder an. Michael Händel wird als Ehrenvorsitzender der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern weiter eine besondere Rolle einnehmen."Fast 600 private Pflegeeinrichtungen sorgen in Mecklenburg-Vorpommern, in Städten genauso wie in den ländlichen Regionen, für eine sichere Versorgung von Pflegebedürftigen auf hohem Niveau. Wir schaffen regional wertvolle Arbeitsplätze mit Zukunft und investieren in den nachhaltigen Ausbau der pflegerischen Versorgung", sagte der neue bpa-Landesvorsitzende Michael Beermann in seiner Grundsatzrede nach der Wahl.Neben einer zukunftssicheren Finanzierung der Pflege und einer Flexibilisierung der Fachkraftquote auf Landesebene nannte Beermann die Begrenzung der Zeitarbeit in der Pflege als besonderes Ziel seiner Arbeit. "Wir setzen uns dafür ein, die Leiharbeit aus der Pflege zu verbannen. Denn der Einsatz von Zeitarbeitskräften führt zu gravierenden Fehlentwicklungen in den Einrichtungen. Wir setzen alles daran, Pflegekräfte langfristig in unseren Mitgliedseinrichtungen zu binden."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet mit mehr als 12.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 550 in Mecklenburg-Vorpommern) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind systemrelevanter Teil der Daseinsvorsorge. Als gutes Beispiel für Public-private-Partnership tragen die Mitglieder des bpa die Verantwortung für rund 365.000 Arbeitsplätze und circa 27.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die soziale Infrastruktur liegen bei etwa 29 Milliarden Euro.Pressekontakt:Sven Wolfgram, bpa-Landesbeauftragter, Tel.: 0172/415 49 35, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/5089870