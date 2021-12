München (ots) -Die geplanten Themen:Culture for futureWie geht mehr Klimaschutz im Kulturbetrieb?Poetik des Widerstands:Arundhati Roys Kampfschrift "Azadi heißt Freiheit"Es geht um Gerechtigkeit!Restitution kolonialer Raubkunst als Geste der SolidaritätDie Geschichte eines Missbrauchs:Marieke Lucas Rijnevelds Roman "Mein kleines Prachttier"Parabel auf eine fragile Demokratie:Salomé Jashis Dokumentarfilm "Die Zähmung der Bäume""ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Susanne Kampmann (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5089952