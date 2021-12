Der SMI bewegt sich in engen Spanne um den Vortagesschluss und notiert um 11.00 Uhr um 0,19 Prozent höher auf 12'200,23 Punkten und in etwa auf dem Vorwochenschluss.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag eine Spur fester. Obwohl nach den jüngsten Einbussen eigentlich eine Gegenbewegung angezeigt wäre, trauen sich viele Anleger nicht aus der Deckung. Der Markt finde keine klare Richtung, sagen Händler. Das Geschäft verlaufe daher recht ruhig. Die Coronasorgen hielten sich hartnäckig, auch wenn es gewisse Zeichen dafür gebe...

