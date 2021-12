Die Aktie von Energiekontor hat Korrektursignale gegeben. Eine mögliche Korrektur ist vor dem Hintergrund der hohen Gewinne des vergangenen Jahres plausibel und stellt deshalb den langfristigen "Investment Case" nicht in Frage, denn das Unternehmen profitiert weiterhin vom Mega-Trend der erneuerbaren Energien.Die Aktie von Energiekontor (DE0005313506) hat heute aus charttechnischer Sicht wieder einmal in den Korrektur-Modus geschaltet.Energiekontor ist ein in Bremen ansässiger Windparkbetreiber und Projektentwickler, der in drei Segmenten tätig ist: ...

