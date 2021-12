Heute im gabb: Um 12:04 liegt der ATX TR mit +0.05 Prozent im Plus bei 7505 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +2.44% auf 71.5 Euro, dahinter Porr mit +1.41% auf 12.92 Euro und Mayr-Melnhof mit +1.32% auf 176.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15268 ( -0.65%, Ultimo 2020: 13719). - Magnus Brunner; schon wieder ein neuer Finanzminister- PIR-News: DO&CO, Uniqa, Valneva, Andritz, Cleen Energy, Research zu Verbund- Unser Robot sagt: Agrana, Marinomed, AT&S und weitere Aktien auffällig; Karl-Heinz Strauss führt im CEO-Ranking- Börsegeschichte 3.12: OMV, Zapotocky, Wienerberger, AT&S (2), Semperit- Österreich-Depots: Weekend-Bilanz- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.34% vs. last gabb, +15.79% ytd, ...

